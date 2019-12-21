Во Франции хирурга подозревают в домогательствах и изнасиловании несовершеннолетних пациентов, продолжавшихся в течение тридцати лет. Количество потенциальных жертв мужчины - 349 детей. Об этом сообщает Franceinfo, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Количество потенциальных жертв хирурга Жоэля Лу Скуарнека, подозреваемого в изнасиловании и домогательствах к несовершеннолетним пациентам в течение почти тридцати лет карьеры, сейчас составляет 349. По некоторым из этих фактов уже истек срок давности. Сейчас 229 человек уже дали показания, 197 из них подали жалобу", - сообщили в издании.

Расследование в отношении 68-летнего бывшего хирурга началось в 2017 году, когда шестилетняя девочка рассказала матери о том, что он ее добивался и применил насилие сексуального характера. Также во время обыска в его квартире нашли записи, в которых содержалась информация об пострадавших детях и описания действий сексуального характера в отношении них.

Сейчас мужчина находится под стражей, а в марте следующего года его будут судить по обвинению в домогательствах.