https://news.day.az/world/1187886.html Стрельба на вечеринке в Чикаго, много раненых
Ведется расследование.
Стрельба на вечеринке в Чикаго, много раненых
По меньшей мере 13 человек получили ранения в результате стрельбы в доме в городе Чикаго в американском штате Иллинойс. Об этом сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По сообщению полиции, инцидент произошел в районе Энглвуд в жилом доме, где, возможно, проходила вечеринка. Сообщается, что во время стрельбы были ранены 13 человек, они были доставлены в местные больницы.
Ведется расследование.
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