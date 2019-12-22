По меньшей мере 13 человек получили ранения в результате стрельбы в доме в городе Чикаго в американском штате Иллинойс. Об этом сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению полиции, инцидент произошел в районе Энглвуд в жилом доме, где, возможно, проходила вечеринка. Сообщается, что во время стрельбы были ранены 13 человек, они были доставлены в местные больницы.

Ведется расследование.

