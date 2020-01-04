Главы МИД Турции и Ирана Мевлют Чавушоглу и Джавад Зариф обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию с ликвидацией главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве в субботу, передает Day.Az.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.



"Наш господин министр провел телефонные переговоры с его иранским коллегой Джавадом Зарифом. Стороны обсудили сложившуюся ситуацию в связи с убийством Касема Сулеймани", - сказал собеседник агентства.

