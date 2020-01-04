НАТО приостановила свою миссию по обучению представителей силовых структур в Ираке после гибели иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил исполняющий обязанности представителя альянса Дилан Уайт.

"Миссия НАТО продолжится, но тренировочная деятельность пока приостановлена", - приводит агентство Франс Пресс слова Уайта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Представитель НАТО также сообщил, что генсек альянса Йенс Столтенберг, "учитывая последние события", провел телефонный разговор с министром обороны США Марком Эспером.

Миссия НАТО в Ираке занимается подготовкой представителей силовых структур по просьбе Багдада для предотвращения возвращения в страну боевиков.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.

