Пять человек пострадали, 13 задержаны после массовой драки в селе Зартонк Армавирской области Армении. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе полиции страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел 3 января.

"В селе Зартонк (в 40 километрах от Еревана - ред.) из-за превышения скорости водителем одного из автомобилей возникла ссора, переросшая в массовую драку...

В больницу с различными травмами обратились пять человек. В отделение полиции были доставлены 13 предполагаемых участников потасовки", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.

По данным пресс-службы, один из пострадавших получил ножевое ранение, хулиганы забросали камнями автомобиль Mercedes-Benz Sprinter.



"Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, и сопряженное с причинением вреда средней тяжести здоровью человека", - отмечается в сообщении.

Максимальная санкция по указанной статье предусматривает семь лет лишения свободы.

Весной 2019 года в Зартонке проходили акции протеста с требованием отставки главы администрации села Паруйра Саркисяна, сопровождавшиеся столкновениями сторонников и противников сельского старосты. Под давлением протестующих Саркисян заявил о досрочном сложении полномочий.

