https://news.day.az/world/1191296.html В Мексике произошло мощное землетрясение
В Мексике произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на территории мексиканского штата Оахака рядом с побережьем. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Национальная сейсмологическая служба Мексики.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 38 километрах юго-восточнее города Уньон Идальго (штат Оахака), очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Угроза возникновения цунами не объявлялась.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 5,8. Очаг залегал на глубине 100 километров.
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