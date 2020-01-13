Меган Маркл грозится выдать тайны королевской семьи

Герцоги Сассекские хотят принять участие в телевизионном интервью Tell-all US. Это может обернуться крупным скандалом в королевской семье, передает Day.Az со ссылкой на dni.ru.

Американская PR-команда Меган Маркл якобы уже поддерживает контакт с некоторыми крупными сетями в США и знаменитым ведущим шоу Опры Уинфри.

Принц Гарри с супругой могли бы использовать американскую телевизионную платформу, чтобы попытаться обеспечить "хорошую сделку" со старшими членами королевской семьи во время переговоров в Сандрингеме.

Предполагается, что Гарри и Меган Маркл воспользуются этим как тактикой ведения переговоров, поскольку монаршая семья ни в коем случае не хочет, чтобы их грязное белье было выставлено на всеобщее обозрение. "Может быть, они получат больше денег, если согласятся не разговаривать", - считают аналитики.

Источник добавил, что герцоги Сассекские хотят "рассказать свою часть истории". "Меган Маркл чувствует, что ее заставили замолчать, и больше не готова быть приглушенной", - отметил источник издания. "Они с Гарри считают, что члены королевской семьи были расистами и сексистами. Ее люди активно исследуют свои возможности", - заявил инсайдер.

Считается, что пиар-команда Меган Маркл была в контакте с ABC, NBC и CBS наряду с Опрой Уинфри. Ведущая чата-шоу была неожиданным гостем на свадьбе Гарри и его жены и, как сообщается, находится в контакте с ними.