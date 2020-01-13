Завершена расшифровка бортовых самописцев казахстанского самолета Bek Air

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили расшифровку параметрического и звукового самописцев самолета Bek Air, потерпевшего крушение в Казахстане 27 декабря 2019 года. Как сообщается на сайте МАК, предварительный анализ информации позволил восстановить хронологию событий и определить приоритетную версию катастрофы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В научно-техническом центре МАК выполнены считывание и расшифровка данных бортовых самописцев (звукового и параметрического), обнаруженных на месте авиационного происшествия. Вся информация передана в комиссию по расследованию", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Казахстана Роман Скляр сообщил на брифинге, что основной версией крушения является обледенение самолета.