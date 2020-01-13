МИД России рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время дня

Министерство иностранных дел (МИД) России рекомендовало авиакомпании "Аэрофлот" выполнять полеты в столицу Ирана Тегеран и обратно исключительно в светлое время суток, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Отмечается, что такое решение было разработано с учетом позиции Росавиации и авиационных властей Ирана, добавил один из собеседников РБК.

"Аэрофлот", единственная российская авиакомпания, выполняющая полеты в Тегеран, начал переносить рейсы в этот город с 11 января, - с 22:45 на 4 утра 12 января.

Согласно данным онлайн-табло Шереметьево (базовый аэропорт "Аэрофлота"), рейсы в Тегеран 14 и 15 января аналогичным образом переносятся на 4 утра. На более позднее время переносится и обратный рейс - с 8:00 на 13:23.

В пресс-службе "Аэрофлота" ранее не комментировали причины переноса рейсов.

Решение о переносе времени вылета касается только полетов в столицу Ирана и было принято утром 11 января, после того как Тегеран признал вину в крушении лайнера Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране, рассказали два собеседника РБК.

Авиакатастрофа произошла 8 января, спустя несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На борту было 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Власти Ирана сначала объясняли крушение технической неисправностью лайнера и только через три дня заявили, что самолет был непреднамеренно сбит ракетой, так как пролетал над военным объектом на фоне повышенной боевой готовности иранских средств ПВО.

