Трюдо обсудил с Трампом деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопросы деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом канадский премьер в понедельник заявил в интервью телеканалу Global News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я говорил с ним (Трампом - прим. ТАСС) о необходимости деэскалации напряженности", - сказал он. Трюдо добавил, что в ходе беседы также поднимался вопрос о том, что семьи погибших в авиакатастрофе в небе над Тегераном канадцев должны получить ответы на все вопросы относительно этой трагедии.