США призывают другие страны не допускать Huawei к созданию сетей 5G

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал американских союзников и партнеров не допускать компанию Huawei к участию в создании своих систем мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом он заявил в понедельник вечером, выступая в Калифорнии перед сотрудниками IT-компаний, представленных в Кремниевой долине. Выступление транслировалось на сайте Госдепартамента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем наших союзников и партнеров не позволять Huawei участвовать в создании сетей 5G", - сказал Помпео. "Мы можем сотрудничать с Китаем, <...> но мы должны быть честны перед собой касательно очень серьезных вопросов, затрагивающих национальную безопасность <...>", - отметил он.

Помпео добавил, что "страхи быть взломанными китайскими компаниями и страхи, что эти компании украдут идеи" лишают американских предпринимателей дохода, но главная проблема - в том, что они не являются просто опасениями конкретных компаний, а подрывают весь инновационный сектор экономики.