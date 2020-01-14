Ливан восстановил право голоса в ООН

Ливан вернул себе право голоса в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Он отметил, что право голоса было восстановлено после того, как страна погасила часть задолженности по взносам в бюджет Всемирной организации. В ООН заявили - они понимают, что задержка с переводом денег могла быть связана с происходящими в Ливане событиями.