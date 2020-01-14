Власти Ирана провели аресты по делу о сбитом самолете

Иранские власти арестовали несколько человек по делу о сбитом украинском самолете.

Об этом во вторник сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Люди по этому делу уже арестованы, но мы пока находимся на начальном этапе расследования", - цитирует его агентство ILNA.