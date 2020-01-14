https://news.day.az/world/1193947.html Небо над Ираном безопаснее для всех полетов, чем когда-либо - главнокомандующий ВС

Небо над Ираном безопаснее для всех полетов, чем когда-либо - главнокомандующий ВС

В мире, 14 января 2020 15:45 249

Небо над Ираном в настоящее время безопаснее для всех полетов, чем когда-либо. Об этом, как передает информационное агентство IRNA, заявил во вторник в Тегеране главнокомандующий вооруженными силами ИРИ Абдулрахима Мусави,  передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Иранское небо сегодня более безопасно для всех полетов, чем когда-либо", - подчеркнул он. Мусави также отметил, что руководство ИРИ указало на "важность координации между Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и другими подразделениями для обеспечения точного функционирования противовоздушной системы страны".

Главнокомандующий ВС также уверен, что "человеческая ошибка, приведшая к катастрофе украинского самолета на минувшей неделе, не подорвет выдающиеся достижения КСИР". Мусави выразил глубокие соболезнования семьям жертв крушения Boeing-737. При этом он подчеркнул, что "трагедия произошла во время кризиса, спровоцированного американским авантюризмом".

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