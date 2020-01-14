Мощный взрыв на заводе в Испании - ФОТО

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета, передает РИА Новости.

"В настоящее время не известно, есть ли раненые", - говорится в сообщении службы в Twitter.

Служба рекомендовала местным жителям не выходить из домов и закрыть окна и двери.

Огонь виден за несколько километров, свидетельствуют кадры, которые распространяются в социальных сетях. На место направлены несколько пожарных расчетов.