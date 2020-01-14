https://news.day.az/world/1194055.html Мощный взрыв на заводе в Испании - ФОТО
Мощный взрыв на заводе в Испании - ФОТО
Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета, передает РИА Новости.
"В настоящее время не известно, есть ли раненые", - говорится в сообщении службы в Twitter.
Служба рекомендовала местным жителям не выходить из домов и закрыть окна и двери.
Огонь виден за несколько километров, свидетельствуют кадры, которые распространяются в социальных сетях. На место направлены несколько пожарных расчетов.
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