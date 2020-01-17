Армянские летчики оставили армию без авиатоплива

Группа военнослужащих одной из воинских частей минобороны Армении, в соответствии с предварительной договоренностью и с использованием служебного положения, с июля по декабрь 2019 года совершали кражу и продажу вверенных им 85 тонн авиатоплива [предназначалось для осуществления плановых учебных полетов] на сумму более 40 млн. драмов.

Об этом 16 января сообщает Служба нацбезопасности, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Во время очередного выноса с территории воинской части и передачи покупателю 640 тонн авиатоплива их преступная деятельность была пресечена сотрудниками СНБ, пойманные с поличным лица признались в совершении преступления", - говорится в официальном сообщении.