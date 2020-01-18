https://news.day.az/world/1195212.html «Роснефть» увеличила долю в немецком НПЗ Bayernoil

«Роснефть» увеличила долю в немецком НПЗ Bayernoil

В мире, 18 января 2020 16:01 275

Rosneft Deutschland GmbH, дочерняя компания "Роснефти" в Германии, завершила сделку по приобретению у британской BP 3,57% акций НПЗ Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH, тем самым увеличив свою долю в НПЗ до 28,57% с 25%. Об этом говорится в сообщении компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Сумма сделки не раскрывается

"Роснефть" увеличит долю в переработке НПЗ Bayernoil почти до 3 млн тонн в год.

Как отметил глава "Роснефти" Игорь Сечин, чьи слова цитируются в сообщении, "увеличение доли в НПЗ Bayernoil является логичным шагом на пути дальнейшего развития нефтеперерабатывающего бизнеса "Роснефти" на европейском рынке".

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что "Роснефть" расширяет деятельность на немецком рынке переработки нефти, увеличивая свою долю в НПЗ Bayernoil (Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH) с 25% до 28,57%.

НПЗ Bayernoil расположен в городе Нойштадт-на-Дунае и городе Фобург в Баварии (Германия). Завод обеспечивает топливом Баварию и северную часть Австрии. Мощность НПЗ Bayernoil - 10,3 млн тонн в год. Состав акционеров: Роснефть - 28.57%, Varo Energy - 51,43%, Eni - 20%.

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