https://news.day.az/world/1195227.html В списке богатейших людей мира сменился лидер

В списке богатейших людей мира сменился лидер

В мире, 18 января 2020 17:24 398

Глава французской компании LVMH (Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно сместил основателя Amazon Джеффа Безоса с первой строчки рейтинга богатейших людей мира. Об этом сообщает Forbes, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как объяснили в издании, успех Арно обусловлен подорожанием акций принадлежащей ему компании на 0,7 процента, что принесло ему 1,9 миллиарда долларов.

Акции Amazon, напротив, подешевели на 0,7 процента. В результате Безос потерял 760 миллионов долларов.

Сейчас состояние Арно составляет 117 миллиардов долларов, Безоса - 115,6 миллиарда.
 

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