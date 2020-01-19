https://news.day.az/world/1195319.html Арктика - следующий рубеж в борьбе Китая и США за мировое влияние

Арктика - следующий рубеж в борьбе Китая и США за мировое влияние

В мире, 19 января 2020 12:55 460

Глобальная борьба за власть и влияние разворачивается между США и Китаем от Южно-Китайского моря до Африки, и Арктика может быть следующим рубежом. Об этом пишет South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Два года назад Китай включил Арктику в свою торговую и инфраструктурную инициативу "Один пояс - один путь", которая призвана соединить страны Азии, Европы, Африки и Ближнего Востока сетью портов, дорог, аэропортов, трубопроводов и других инфраструктурных проектов.

Как сообщалось ранее, в 2018 году Китай выпустил China's Arctic Policy - документ, в котором излагается, как инициатива "Один пояс - один путь" применяется к Арктике. Согласно документу Китай намерен поощрять своих разработчиков строить инфраструктуру вдоль арктических маршрутов и призывать свои судоходные компании осуществлять пробные рейсы через море. Транспортные маршруты будут расширяться, так Китай будет способствовать экономическому и социальному прогрессу. В документе подчеркивается, что Китай имеет "общие интересы" с арктическими странами.

Однако Вашингтон настороженно относится к амбициям Пекина и возможности превращения китайских проектов в сфере торговли и науки в угрозу безопасности, отмечает SCMP.

В мае 2019 года госсекретарь США Майк Помпео выступил против присвоения Китаю статуса приарктической страны.

"Недавние действия Китая вызывают сомнения относительно его намерений, - заявил Помпео представителям Арктического совета. - Пекин называет себя "приарктической" страной. Но кратчайшее расстояние между Китаем и Арктикой - 900 (морских - прим. ред.) миль. Есть только арктические и неарктические страны. Никаких других стран нет".

"Это часть очень знакомой схемы... Пекин пытается развивать критически важную инфраструктуру, используя китайские деньги, китайские компании и китайских рабочих - в некоторых случаях, чтобы обеспечить постоянное присутствие китайских сил безопасности", - отметил Помпео.

Предложение президента США Дональда Трампа купить Гренландию в августе было воспринято некоторыми как связанное с этими опасениями. Это произошло после того, как китайская государственная корпорация China Communications Construction отозвала свою заявку на строительство двух аэропортов на автономной территории Дании, где расположена база ВВС США.

Между тем, ключом к успеху для Китая является сотрудничество с арктическими странами, заявил Гао Тяньмин из Харбинского инженерного университета на северо-востоке Китая.

Развитие экономического коридора в Арктике "требует масштабного строительства и реконструкции инфраструктуры по всему маршруту от российской Чукотки на востоке до Исландии и Гренландии на Западе", пояснил он. "В такой ситуации будущее развитие [коридора] и позиция Китая в инициативе зависят от готовности Северных стран и России приветствовать вклад Китая", - добавил Гао.

Между тем, Россия приветствовала китайские инвестиции, поскольку санкции Запада ограничили доступ к капиталу и технологиям, а укрепление дипломатических отношений требует более сговорчивого отношения Москвы к арктическим устремлениям Пекина, отметил Артем Лукин из Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
 

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