Стало известно, когда будет объявлен новый состав правительства РФ

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что новые структура и состав российского правительства станут известны к началу начинающейся недели - до вторника, 21 января

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в минувшею среду, 15 января, после оглашения Послания президента Федеральному собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе, по формированию правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе кабинета в отставку, напоминает "Интерфакс".

В этот же день глава государства подписал указ об отставке правительства и возложил на Дмитрия Медведева временное исполнение обязанностей председателя правительств, а уже вечером внес в Государственную Думу кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьера.

На прошедшем 16 января заседании Госдума согласилась с назначением Михаила Мишустина на этот пост, и вечером того же дня Владимир Путин подписал указ о его назначении председателем правительства РФ.

В соответствии со статьей 112 Конституции РФ, председатель правительства не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов власти и предлагает главе государства кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.