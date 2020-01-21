Иракские военные обнаружили установку, из которой обстреляли посольство США
Иракские военные обнаружили платформу, с которой минувшей ночью было выпущено несколько ракетных снарядов по "зеленой зоне" в центре Багдада, а также вторую установку, полностью снаряженную ракетами. Об этом, как передал телеканал Al Sumaria, сообщил во вторник представитель оперативного военного командования столицы Ирака, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его словам, "в районе Эз-Заафарания была найдена платформа, с которой ракеты были выпущены в сторону американского посольства". Он добавил, что поблизости от первой платформы была найдена еще одна пусковая установка". Вторая платформа, добавил представитель оперативного командования, "была полностью снаряжена ракетами".
Офицер сообщил, что в настоящее время "иракские военные проводят спецоперацию по определению и поимке лиц, причастных к совершению минувшей ночью обстрела "зеленой зоны" в столице страны".
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