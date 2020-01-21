https://news.day.az/world/1195900.html Иракские военные обнаружили установку, из которой обстреляли посольство США

Иракские военные обнаружили установку, из которой обстреляли посольство США

В мире, 21 января 2020 20:33 209

Иракские военные обнаружили платформу, с которой минувшей ночью было выпущено несколько ракетных снарядов по "зеленой зоне" в центре Багдада, а также вторую установку, полностью снаряженную ракетами. Об этом, как передал телеканал Al Sumaria​​​​, сообщил во вторник представитель оперативного военного командования столицы Ирака, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "в районе Эз-Заафарания была найдена платформа, с которой ракеты были выпущены в сторону американского посольства". Он добавил, что поблизости от первой платформы была найдена еще одна пусковая установка". Вторая платформа, добавил представитель оперативного командования, "была полностью снаряжена ракетами".

Офицер сообщил, что в настоящее время "иракские военные проводят спецоперацию по определению и поимке лиц, причастных к совершению минувшей ночью обстрела "зеленой зоны" в столице страны".

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