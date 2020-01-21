Мишустин назвал приоритет работы нового правительства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с новым кабинетом министром назвал среди приоритетов его работы демографию, поддержку семей с детьми, качественное образование и здравоохранение.

Указ президента РФ Владимира Путина о назначении Михаила Мишустина премьером вышел в прошлый четверг, 16 января, после того как правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Ранее во вторник был назначен новый кабинет министров.

"Хотел бы коротко сказать об основных направлениях нашей работы. Первое - это мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своем послании. Это демография, это, соответственно, поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, поддержка тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование - все то, что называется повышением уровня жизни наших людей", - сказал Мишустин.

"Я думаю, что это наша самая главная задача, которая нас ожидает", - подытожил глава правительства.

Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию на прошлой неделе, озвучил целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых - сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до 7 лет.