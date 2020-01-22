https://news.day.az/world/1196066.html Саудовская Аравия опровергла информацию о причастности к взлому телефона главы Amazon

Саудовская Аравия опровергла информацию о причастности к взлому телефона главы Amazon

В мире, 22 января 2020 13:22 187

Посольство Саудовской Аравии в США опровергло информацию о причастности королевства к взлому телефона главы Amazon Джеффа Безоса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Недавние сообщения в СМИ о том, что королевство стоит за хакерской атакой на телефон Джеффа Безоса, являются абсурдными. Мы призываем провести расследование этих заявлений, чтобы мы могли увидеть все факты", - говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.

Компания Amazon отказалась давать комментарии.

Спецдокладчики ООН намерены заявить, что считают заслуживающими доверия результаты исследования, показавшего, что Саудовская Аравия причастна к взлому мобильного телефона главы компании Amazon Джеффа Безоса, об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, в ООН планируют сделать заявление, в котором призовут США и Саудовскую Аравию расследовать этот инцидент. Ожидается, что с заявлением выступят спецдокладчик по внесудебным казням Агнес Калламар и спецдокладчик по свободе слова Дэвид Кайе.

Ранее газета The Guardian выступила с утверждением, что телефон Безоса был взломан при помощи вредоносного файла, который ему, судя по всему, послал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Шпионская программа могла быть загружена на телефон Безоса в мае 2018 года через видеофайл, который саудовский наследный принц якобы прислал ему через приложение WhatsApp. В течение нескольких часов после этого с телефона главы Amazon был скачан значительный объем файлов.

В марте 2019 года нанятый Безосом частный консультант Гэвин де Бекер заявил, что телефон его клиента был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии. Спустя несколько месяцев СМС-сообщения Безоса, возглавляющего список самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes, и его фотографии с любовницей попали в распоряжение таблоида National Enquirer, принадлежащего компании American Media. Мотивацию хакеров де Бекер объяснил желанием Эр-Рияда навредить Безосу, когда принадлежащая ему газета The Washington Post начала активно освещать убийство журналиста Джамаля Хашкаджи.

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