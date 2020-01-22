США могут ввести пошлины на импорт автомобилей из ЕС

США будут вынуждены ввести пошлины на импорт автомобильной продукции из стран ЕС, если Брюссель не заключит с Вашингтоном новое соглашение в сфере торговли. Об этом в среду заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телекомпании СNBC во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вести переговоры с ЕС очень тяжело. Я общался вчера с новой главой Еврокомиссии [Урсулой фон дер Ляйен], она потрясающая. Но я сказал ей, что если мы не придем к чему-либо, то я буду вынужден принять меры - пошлины в отношении их автомобилей и другой продукции, поступающей на наш рынок", - отметил Трамп.

"У нас в течение долгих лет был огромный [торговый] дефицит с Европой - свыше $150 млрд", - подчеркнул глава Белого дома. Ранее президент США неоднократно осуждал страны ЕС за их торговую политику, подчеркивая, что действия европейцев в этой сфере хуже, чем решения китайских властей.

США и ЕС ввели взаимные торговые пошлины на ряд категорий товаров весной и летом 2018 года. Евросоюз пытается избежать введения новых американских тарифов на автомобили европейского производства.

Арбитраж Всемирной торговой организации в начале октября 2019 года разрешил американским властям ввести в отношении стран ЕС тарифы почти на $7,5 млрд в связи с тем, что Евросоюз не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus. В числе товаров, попавших под 25-процентные пошлины, которые применяются с 18 октября прошлого года, оказался односолодовый виски из Шотландии, некоторые виды одежды.