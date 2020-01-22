Число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло почти 500

Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в Китае увеличилось до 473.

Об этом сообщила газета "Жэньминь жибао", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В среду утром Государственный комитет по делам здравоохранения страны информировал о 440 инфицированных и девяти летальных исходах.

"По данным на 19:20 по местному времени в Китае зарегистрировано 473 случая заражения пневмонией нового типа", - указало издание.