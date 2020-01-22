https://news.day.az/world/1196151.html Число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло почти 500
Число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло почти 500
Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в Китае увеличилось до 473.
Об этом сообщила газета "Жэньминь жибао", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В среду утром Государственный комитет по делам здравоохранения страны информировал о 440 инфицированных и девяти летальных исходах.
"По данным на 19:20 по местному времени в Китае зарегистрировано 473 случая заражения пневмонией нового типа", - указало издание.
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