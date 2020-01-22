В Мексике изучают случай возможного заражения коронавирусом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в среду, что власти изучают возможный случай заболевания коронавирусом на севере Мексики в штате Тамаулипас, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Два случая. В одном уже полностью исключили (коронавирус), второй человек в Тамаулипасе под наблюдением", - заявил президент в ходе утренней пресс-конференции.



По словам Лопеса Обрадора, превентивные меры правительства были приняты после того, как во вторник случай заражения коронавирусом был зафиксирован в США.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 473 случая заражения.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Гонконге и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

