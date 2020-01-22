В Идлибе боевики трижды атаковали сирийских военных

Боевики трижды атаковали правительственные войска в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, все атаки были отбиты, погибло восемь сирийских военных, уничтожено шесть боевиков, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков, передает РИА Новости.

"Двадцать второго января формирования террористической группировки "Исламская партия Туркестана", действующие в провинции Идлиб, трижды атаковали правительственные войска", - сказал он.

Он сообщил, что на направлении Хербет-Маазиан - Фаруан до 30 боевиков при поддержке четырех вооруженных пикапов пытались внезапной атакой захватить позиции САР. Атака была отбита, убито три, ранено семь боевиков. Трое сирийских военных погибли, восемь получили ранения.

Атака также произошла на направлении Гадфа - Абу-Дафна, до 10 боевиков при поддержке четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковали позиции ВС САР. Атака была отбита. Два боевика уничтожены и пять ранены. Погибли трое и ранены восемь сирийских военных.

Также на направлении Дейр-Эль-Гарой - Майсруна до 20 боевиков пытались прорваться к населенному пункту Эль-Тах. Они был остановлены. Уничтожен один, ранено три боевика. Двое сирийских военных погибли и пять ранены.