https://news.day.az/world/1196345.html Власти США ужесточат правила выдачи виз беременным женщинам

Власти США ужесточат правила выдачи виз беременным женщинам

В мире, 23 января 2020 12:15 194

Администрация президента США Дональда Трампа намерена с 24 января ввести новые правила выдачи виз беременным женщинам. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Его журналисты ознакомились с документами, которые были распространены среди сотрудников Госдепартамента. Как следует из этих материалов, работники дипмиссий США при получении от беременных женщин запросов на выдачу виз будут оценивать, является ли для последних намерение родить в США основной целью поездки в страну. В тех случаях, когда данная цель будет признана основной, запросы со стороны этих женщин будут рассматривать в том же порядке, как и от иностранцев, желающих получить в США медицинское обслуживание. В указанных случаях беременным женщинам, запрашивающим визу, в частности, нужно будет представить подтверждения того, что они намерены получить в США медицинское обслуживание, а также располагают достаточными средствами для оплаты этих услуг.

По словам источников агентства, в четверг Госдепартамент в официальном порядке представит информацию о новых правилах. Они, как ожидается, вступят в силу уже в пятницу. Согласно приведенным в публикации оценкам, в 2012 году, к примеру, около 36 тыс. женщин прибыли в США специально, чтобы родить в этой стране, а затем уехали.

Трамп в августе 2019 года заявил, что вашингтонская администрация рассматривает возможность отмены автоматического предоставления гражданства США детям, появившимся на свет на американской территории. Он пояснил, что имеет в виду прежде всего такие случаи, когда семьи из-за рубежа незаконным или законным путем специально прибывают для рождения ребенка в США, чтобы тот мог получить американское гражданство.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Китае разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа 12:30, В мире 76
Делегация ЦИК Грузии будет наблюдать за парламентскими выборами в Азербайджане 12:22, Политика 138
В Азербайджане стали выдавать "проездной документ" лицам со статусом беженца 12:18, Общество 232
Власти США ужесточат правила выдачи виз беременным женщинам 12:15, В мире 191
Азербайджан усилил проверки на таможне из-за смертельного китайского вируса 12:07, Общество 268
В Физули созданы условия для развития бизнеса женщин из семей вынужденных переселенцев - ФОТО 12:00, Экономика 292
Фархад Гарашев: Все замечания предпринимателей будут учтены 11:57, Экономика 317
Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на острова с невоенным статусом 11:55, В мире 348
Десятки иностранцев получили статус беженца в Азербайджане 11:53, Общество 361
Более 200 международных наблюдателей аккредитовано в связи с внеочередными выборами в Азербайджане 11:51, Политика 309
Общественный совет при Агентстве по развитию МСБ Азербайджана обсудил вопросы продовольственного бизнеса - ФОТО 11:49, Экономика 341
В Кабмин предоставлен законопроект о пищевой безопасности 11:48, Экономика 337
Михаил Мишустин поздравил Михаила Гусмана с юбилеем 11:43, В мире 384
Азербайджан обновляется, а радикальная оппозиция скатывается в пропасть - "Политшоу представляет" - Видеопроект 11:41, Политика 360
Очередной триумф Франгиз Ализаде: "Nağıllar" прозвучали во Франции - ФОТО 11:38, Культура 377
В Давосе высоко оценят вклад Азербайджана в борьбу за экологию планеты 11:35, Политика 388
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Как истинный патриот своей Родины, Михаил Гусман внес большой вклад в укрепление дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией 11:28, Политика 1 666
В ЦИК Азербайджана поступают обращения в связи с exit-poll на предстоящих парламентских выборах 11:26, Политика 394
Для пищевой безопасности в Азербайджане нужна сильная юридическая база 11:23, Экономика 446
В туркомпаниях Азербайджана введут новшество 11:19, Туризм 585
Делегация ПАСЕ встречается с представителями парламентских партий в Баку 11:14, Политика 447
Путин поздравил Михаила Гусмана с юбилеем 11:10, В мире 510
В браузере Safari обнаружили несколько уязвимостей 11:06, Технологии 507
Доходы населения в Азербайджане выросли 11:01, Экономика 579
Предпринимателей необходимо информировать о санитарных нормативах 10:58, Экономика 583
SOCAR и "Лукойл" подписали меморандум о взаимопонимании 10:52, Экономика 598
В Европе откажутся от угля 10:50, В мире 628
В Хачмазе откроется новый центр МСБ 10:47, Экономика 639
В части Абшеронского района газа не будет 10:42, Общество 937
Международная финансовая корпорация намерена сотрудничать с Азербайджаном 10:40, Экономика 640
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары 10:37, В мире 713
Проект Филармонии "Gənclərə dəstək" представит яркий концерт 10:34, Культура 659
В Баку появится 11 новых станций метро 10:30, Общество 1 357
Объявлена дата выхода сгибаемого смартфона Motorola 10:25, Технологии 700
Баку и Минск обсуждают варианты поставок нефти в Беларусь 10:19, Экономика 713
В Мексики вооружили детей старше шести лет 10:09, В мире 825
В бакинском метро возникли задержки в движении поездов 10:00, Общество 1 117
В Баку обсуждают перспективы пищевой безопасности 09:57, Экономика 832
Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 570 человек 09:53, В мире 870
Золото в Азербайджане подорожало 09:50, Экономика 864
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок 09:47, Политика 843
Азербайджанская гимнастка: Все свои силы я направлю на Кубок мира в Баку 09:44, Спорт 856
Главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте рассказал о целях команды на Кубке мира в Баку 09:39, Спорт 884
Государственное агентство по туризму порадует футбольных болельщиков 09:36, Спорт 963
В американском штате Вашингтон неизвестный устроил стрельбу - ВИДЕО 09:34, В мире 990
Кубок мира в Баку для меня - большой шанс продемонстрировать свои способности – азербайджанский гимнаст 09:29, Спорт 895
Президент Ильхам Алиев наградил Михаила Гусмана орденом "Шараф" 09:20, Политика 5 993
Блумберг потратил на предвыборную рекламу более $250 млн 09:13, В мире 1 012
В Renault заявили, что побег Карлоса Гона не повлияет на будущее альянса с Nissan 09:07, В мире 1 022
Трамп установил новый рекорд по количеству твитов за день 09:00, В мире 1 058
«Формула Михаила Гусмана» - специальный проект Trend к 70-летию юбиляра - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО 08:59, Политика 6 031
В Гонконге выявлен второй предполагаемый случай заболевания новым коронавирусом 08:47, В мире 1 090
Благодаря политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан в Давосе не наблюдатель, а активный участник глобальных процессов - Ильгар Велизаде 08:46, Политика 1 101
Генеральный директор АМИ Trend поздравил Михаила Гусмана 08:20, Политика 1 223
Завершить процедуру импичмента прямо сейчас и оправдать Трампа готовы 45 сенаторов - СМИ 07:48, В мире 1 456
В Турции произошло сильное землетрясение 07:20, В мире 1 832
Жителям Уханя запретят покидать город из-за вспышки пневмонии 07:06, В мире 1 528
Владимир Зеленский провел переговоры с Ровнагом Абдуллаевым - ФОТО 01:29, Политика 3 141
Кровавая война и "отключение" от доллара - о ситуации в самой горячей точке Ближнего Востока 00:42, Политика 3 443
Британский парламент утвердил законопроект о Brexit 00:22, В мире 2 966
Президент Ильхам Алиев: У нас очень широкая повестка реформ, которые осуществляются и создают большие возможности для нашего народа 22 января 23:55, Политика 8 296
Президент Ильхам Алиев: Основная идея и идеология Азербайджана, в том числе молодого поколения, - это суверенитет, независимость и расчет на собственные ресурсы 22 января 23:53, Политика 8 111
Президент Ильхам Алиев: Новое правительство направит основное внимание на большой вызов, которым является растущее население 22 января 23:48, Политика 3 266
Уникальный и оригинальный бакинский джаз от Ahmedowsky Trio - Плейлист Lady.Day.Az 22 января 23:03, Культура 5
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Швейцарии Симонетты Соммаруги - ФОТО 22 января 23:04, Политика 9 117
Полиция применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов в центре Бейрута 22 января 22:53, В мире 3 499
В Азербайджане меняют правила продажи билетов на поезда - ВАЖНО 22 января 22:22, Общество 7 950
Меган Маркл и принц Гарри будут снимать документальные фильмы 22 января 22:11, В мире 3 824
ФБР закрыло сайт с миллиардами похищенных аккаунтов 22 января 22:00, В мире 3 816
Стало известно, когда Apple выпустит дешёвый iPhone 9 22 января 21:50, Технологии 3 876
Китай полностью ввёл в строй крупнейший в мире радиотелескоп 22 января 21:43, В мире 3 771
В Идлибе боевики трижды атаковали сирийских военных 22 января 21:32, В мире 3 726
Мода на "тёмный режим" добралась до WhatsApp 22 января 21:15, Технологии 3 789
Армия Хафтара заявила, что сбила турецкий беспилотник в Триполи 22 января 21:00, В мире 3 944
В Goldman Sachs прогнозируют падение цен на нефть из-за распространения коронавируса 22 января 20:52, В мире 3 881
В Азербайджане изучат общественное мнение по поводу единой школьной формы 22 января 20:40, Общество 4 733
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии - ФОТО 22 января 20:32, Политика 11 286
В Египте задержали группу "Джокеров", планировавшую серию терактов 22 января 20:30, В мире 3 942
Московский аэропорт опроверг данные о пассажире с подозрением на коронавирус 22 января 20:22, В мире 3 964
Глава ВТО оценил первый этап торговой сделки США и Китая 22 января 20:15, В мире 3 919
Глава Гонконга рассказала о ситуации с новым коронавирусом 22 января 20:08, В мире 4 012
Стало известно, когда начнется добыча газа на месторождении "Абшерон" - ФОТО 22 января 19:55, Экономика 4 254
Аэропорт в Триполи возобновил работу после ракетного обстрела 22 января 19:45, В мире 3 901
Помпео посетит Украину 22 января 19:35, В мире 4 155
Президент Ильхам Алиев принял участие в панели на тему «Стратегический взгляд: Евразия» Давосского всемирного экономического форума - ФОТО 22 января 19:28, Политика 13 924
Первый заместитель генпрокурора России подал в отставку - СМИ 22 января 19:27, В мире 4 388
В Мексике изучают случай возможного заражения коронавирусом 22 января 19:21, В мире 4 169
Azərbaycanda maaşların hansı sahədə artdığı AÇIQLANDI - SİYAHI 22 января 19:15, Azərbaycanca 5 090
В Давосе состоялись обсуждения нового проекта по разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» - ФОТО 22 января 19:13, Политика 13 951
В Египте открылся новый аэропорт 22 января 19:10, Туризм 4 332
В Баку сократилось число тяжких преступлений 22 января 19:01, Общество 4 789
Минэкологии Азербайджана предупредило население 22 января 18:54, Общество 5 740
В Китае выросло число жертв коронавируса 22 января 18:46, В мире 4 317
Строительство Абшеронской кольцевой ж/д близится к завершению 22 января 18:40, Общество 5 136
В Хырдалане устранят существующие проблемы в электроснабжении 22 января 18:32, Общество 4 614
Определены даты вступительных экзаменов в резидентуру и вузы Азербайджана 22 января 18:25, Общество 4 703
В МИД Австрии вновь сообщили о кибератаке на свои системы 22 января 18:20, В мире 4 423
Названы самые популярные имена детей в Азербайджане 22 января 18:15, Общество 5 313
Азербайджанская община обратилась к правительству Москвы в связи с армянской провокацией 22 января 18:08, Политика 5 151
В Азербайджане за год обезврежено более 800 преступных групп - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА 22 января 18:03, Общество 4 750
Не менее восьми человек погибли из-за непогоды в Испании 22 января 17:57, В мире 4 555
Buta Airways - в числе самых пунктуальных авиакомпаний 22 января 17:48, Экономика 4 635
Успешные проекты вновь убедили иностранных инвесторов в надежности Азербайджана для капиталовложений 22 января 17:44, Экономика 4 558
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Монголии - ФОТО 22 января 17:32, Политика 15 040
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Польши Анджея Дуды - ФОТО 22 января 17:29, Политика 14 977
Азад Рагимов обратился к молодежи в связи с конкурсом "Восхождение" - ВИДЕО 22 января 17:25, Общество 5 005
Генеральный исполнительный директор SUEZ Group проинформировал Президента Ильхама Алиева о проектах и перспективных программах, реализуемых ими в Азербайджане - ФОТО 22 января 17:20, Политика 14 949
Ливийский аэропорт приостановил работу из-за ракетного обстрела 22 января 17:10, В мире 4 732
В Саудовской Аравии не опасаются увеличения мировых запасов нефти 22 января 17:06, В мире 4 732
Трамп рассчитывает на заключение сделки с ЕС до президентских выборов в США 22 января 17:01, В мире 4 726
Нетаньяху призвал Макрона присоединиться к санкциям против Ирана 22 января 16:57, В мире 4 758
Азербайджан - лидер региона по военной мощи - МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ - ФОТО 22 января 16:52, Политика 5 264
На улицах Баку появятся новые 12-метровые автобусы - с завтрашнего дня - ФОТО 22 января 16:44, Общество 9 129
На Национальной арене гимнастики в Баку я чувствую себя как дома – израильская спортсменка Линой Ашрам 22 января 16:39, Спорт 4 841
В Азербайджане утвержден порядок участия лиц с инвалидностью в экзаменах - ИНСТРУКЦИЯ 22 января 16:34, Общество 4 986
Роухани: Иран готов выполнять свои обязательства по ядерной сделке 22 января 16:27, В мире 4 892
Число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло почти 500 22 января 16:24, В мире 4 875
В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты - ФОТО 22 января 16:19, Общество 5 179
Азербайджан и Беларусь обсуждают вопросы поставок нефти 22 января 16:14, Экономика 5 010
"Когда говорят, что у Армении нет выхода к морю, сочинские армяне тихо смеются" 22 января 16:07, Политика 7 649
В Азербайджане проводятся региональные семинары-конференции на тему "Разрешение избирательных споров в судебном порядке" - ФОТО 22 января 16:03, Политика 4 832
В Баку созданы комфортные условия для тренировок, проживания и отдыха гимнастов – израильская спортсменка Николь Зеликман 22 января 16:00, Спорт 4 904
Открытие в Азербайджане регионального центра ВЭФ придаст серьезный импульс развитию ненефтяного сектора - американский политолог 22 января 15:58, Экономика 5 288
На Национальной арене гимнастики в Баку лучшие условия в мире – тренер сборной Израиля по художественной гимнастике 22 января 15:48, Общество 6 286
В Азербайджане резко похолодает: ожидаются сильный ветер, снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МИНЭКОЛОГИИ 22 января 15:44, Общество 13 898
«ЛУКОЙЛ» и SOCAR планируют новые совместные проекты на Каспии 22 января 15:36, Экономика 5 158
Азербайджанцы стали чаще пользоваться международными автобусами 22 января 15:31, Экономика 5 210
Названы сроки открытия Бакинского зоопарка 22 января 15:20, Общество 6 447
Международный центр мугама проведет вечер "Чахаргях" 22 января 15:11, Культура 5 224
Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей по всему миру 22 января 15:04, Технологии 5 243
Азербайджан как пример успеха на глобальной арене. Встречи Президента Ильхама Алиева в Давосе 22 января 15:00, Политика 12 311
США могут ввести пошлины на импорт автомобилей из ЕС 22 января 14:42, В мире 5 307
У США есть план по сдерживанию нового коронавируса в стране 22 января 14:36, В мире 5 352
Тахир Будагов: Все, оставшиеся вне процесса переписи населения, уже включены в списки 22 января 14:28, Общество 5 547
ЦИК: Изъятие телефонов у граждан на избирательных участках недопустимо 22 января 14:26, Политика 5 296
Александр Охрименко: Азербайджан станет мостом между Европой и Азией 22 января 14:23, Политика 5 571
Делегация ПАСЕ находится с визитом в Азербайджане 22 января 14:18, Политика 5 323
Извержение вулкана Тааль и его страшные последствия - ФОТОРЕПОРТАЖ 22 января 14:13, В мире 5 788
Tesla побила новый рекорд 22 января 14:03, В мире 5 535
НГДУ им. Н.Нариманова подвело итоги минувшего года - ФОТО 22 января 13:52, Экономика 5 511
Завтра в Баку ожидается ветреная погода 22 января 13:48, Общество 3
Азербайджан и Нидерланды подписали меморандум о сотрудничестве 22 января 13:47, Экономика 5 524
В последнем обновлении Windows 7 обнаружили "прощальный баг" 22 января 13:35, Технологии 5 654
Загадочные смерти и политические убийства в Армении - результаты премьерства Пашиняна 22 января 13:29, Политика 6 421
Саудовская Аравия опровергла информацию о причастности к взлому телефона главы Amazon 22 января 13:22, В мире 5 623
Президентом Греции впервые избрали женщину 22 января 13:16, В мире 5 713
Азербайджан и ЕС готовятся к новому этапу переговоров по новому соглашению 22 января 13:12, Политика 5 554
В Баку оригинально отметят юбилей Алмаз Мустафаевой - ФОТО 22 января 13:06, Культура 5 899
В Азербайджане пойдут навстречу сезонным работникам - Новшество в туризме 22 января 13:00, Туризм 5 830
В Баку появится еще одна станция метро 22 января 12:56, Экономика 6 627
Ещё новости