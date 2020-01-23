В Китае изолируют еще один город из-за распространения коронавируса

В китайском городе Хуанган с 24 января приостанавливают работу общественного транспорта, а также железнодорожное сообщение в выездном направлении из-за распространения коронавируса 2019-nCoV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, в городе должны отменить все массово-развлекательные мероприятия, перестанет работать и центральный рынок. Местные власти рекомендуют жителям не покидать Хуанган без особой необходимости.

Все въезжающие и выезжающие из города автомобили без исключения будут проходить эпидемиологическую проверку, людей с повышенной температурой немедленно доставят в медучреждения.

Накануне аналогичные меры ввели в Ухане, где расположен оптовый рынок морепродуктов Хуанань: по предварительным данным, именно там зафиксирован очаг возникновения 2019-nCoV. Таким образом, Хуанган с населением около 7,5 миллиона человек стал уже вторым городом в провинции Хубэй, который будет фактически изолирован.