Владимир Путин прибыл в Вифлеем на встречу с лидером Палестины

Президент России Владимир Путин прибыл в Вифлеем в рамках своего визита на Ближний Восток.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, ожидается, что руководитель страны встретится с палестинским лидером Махмудом Аббасом и обсудит с ним двусторонние отношения и перспективы палестино-израильского урегулирования.

До этого Путин и Аббас встречались в июле 2018 года в Москве в ходе чемпионата мира по футболу, после чего палестинский политик принял приглашение президента РФ посетить столицу России 9 мая 2020 года.

Ранее 23 января Путин посетил Иерусалим, где принял участие в памятных мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста и открытии памятника ленинградцам-блокадникам, а также провел переговоры с руководством Израиля.