https://news.day.az/world/1196623.html На территории будущего завода Tesla нашли семь бомб времен войны

На территории будущего завода Tesla нашли семь бомб времен войны

В мире, 24 января 2020 06:01 342

Семь американских бомб времен Второй мировой войны обнаружили в немецком городе Грюнхайде (федеральная земля Бранденбург) на территории, где планируется построить завод Tesla.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, телерадиокомпания RBB.

Министр окружающей среды Аксель Фогель заявил, что бомбы планируется взорвать, однако пока не определено, когда это будет сделано.

Сообщается, что радиус действия снарядов составляет около 600 метров, в связи с чем на время работ будет закрыт участок дороги А10.

Неразорвавшиеся боеприпасы времен войны до сих пор находят в Германии. Нередко властям приходится эвакуировать население, чтобы их обезвредить.

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