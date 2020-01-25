https://news.day.az/world/1197129.html В Иране выдвинули новую версию гибели украинского лайнера

В Иране выдвинули новую версию гибели украинского лайнера

В мире, 25 января 2020 19:39 610

Существует вероятность того, что код самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", сбитого ПВО Ирана 8 января, был скрыт на радарах. Новую версию гибели лайнера в беседе с "Лентой.ру" выдвинул депутат иранского междлиса Ахмад Алирезабейги (Ahmad Alirezabeigi), передает Day.Az.

"Не исключена причастность к этому Америки. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) не сидят непрофессиональные люди, есть вероятность того, что был скрыт код самолета на радарах. И была возможность управлять этим самолетом на расстоянии", - утверждает политик.

Вместе с тем он призвал дождаться завершения расследования катастрофы и подчеркнул, что Тегеран в первую очередь должен выплатить компенсации семьям погибших.

КСИР Ирана 11 января взял на себя ответственность за гибель Boeing "Международных авиалиний Украины", заявив, что удар по нему был нанесен непреднамеренно. По словам командующего аэрокосмическими силами корпуса генерала Амира-Али Хаджизаде, система зенитного ракетного комплекса определила лайнер как вражеский объект, но оператор ЗРК не смог доложить о нем командованию из-за помех в связи и в итоге решил атаковать цель. Иранское правительство принесло извинения Киеву и пообещало выплатить компенсации, провести расследование и привлечь всех причастных к ней к уголовной ответственности; арестованы несколько человек, в том числе непосредственный исполнитель ракетного удара по лайнеру.

В результате катастрофы погибли 176 человек, большинство из них были гражданами Канады и Ирана. После того, как Тегеран объявил о своей ответственности за произошедшее, в республике начались массовые протесты с призывами о смене власти.

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