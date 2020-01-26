Глава Дагестана рассказал о планах по запуску скоростного поезда Махачкала-Баку

Глава Дагестана Владимир Васильев планирует с рабочим визитом посетить Азербайджан. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Мирмол, глава субъекта сообщил журналистам.

При этом, по его словам в 2020 году намечены планы по запуску скоростного поезда Махачкала-Дербент-Баку. "Это направление будет очень популярно у граждан, так как уже поступает множество вопросов по теме сроков запуска этого направления", - сказал Васильев.

Глава Дагестана также отметил, что у Дагестана и Азербайджана очень близкие и доверительные отношения.