В Ираке за два дня погибли более десяти демонстрантов

По меньшей мере 12 демонстрантов погибли в ходе столкновений с силовиками в иракских провинциях Багдад и Ди-Кар за последние два дня. Об этом говорится в заявлении иракской комиссии по правам человека в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 30 пострадавших демонстрантах в городе Насирия в Ди-Каре.

Комиссия сообщила, что во время столкновений девять демонстрантов погибли в провинции Багдад, остальные трое - в Ди-Каре.

Также отмечается, что 230 демонстрантов и представителей сил безопасности получили ранения, среди них 118 в Багдаде.



Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября прошлого года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.

