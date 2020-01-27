Избран новый председатель ПАСЕ

Представитель политической группы Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) бельгийский сенатор Хендрик Дамс избран в понедельник на должность председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания, передает Day.Az.

Политик, возглавляющий бельгийскую делегацию в ПАСЕ, был единственным кандидатом на этот пост.