https://news.day.az/world/1197510.html Избран новый председатель ПАСЕ
Избран новый председатель ПАСЕ
Представитель политической группы Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) бельгийский сенатор Хендрик Дамс избран в понедельник на должность председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания, передает Day.Az.
Политик, возглавляющий бельгийскую делегацию в ПАСЕ, был единственным кандидатом на этот пост.
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