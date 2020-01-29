Не менее шести человек погибли в провинции Индонезии Северная Суматра из-за наводнения, трое пропали без вести. Об этом среду сообщило агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, проливные дожди привели к тому, что река в провинции вышла из берегов и затопила прилегающие районы.

Представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями заявил, что ведется эвакуация пострадавших от наводнения людей, к операции привлечены армия, полиция и служащие агентства.

В регионе объявлено семидневное чрезвычайное положение, предпринимаются усилия по поиску и спасению трех пропавших людей.