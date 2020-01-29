Американский концерн Boeing Co. сообщил о своем первом годовом убытке более чем за два десятилетия, поскольку расходы, связанные с авиакатастрофами 737 MAX, резко возросли, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Чистый убыток Boeing за 2019 г. составил $636 млн, или $1,12 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $10,46 млрд, или $18,05 на акцию, в 2018 г.

Выручка Boeing в IV квартале упала на 37% до $17,911 млрд по сравнению с $28,341 млрд годом ранее.



Boeing сообщил об отрицательном свободном денежном потоке в размере $2,667 млрд в октябре-декабре 2019 г. по сравнению с положительным свободным денежным потоком в размере $2,452 годом ранее.

Американский концерн в течение 2019 г. пытался преодолеть один из наиболее серьезных кризисов в своей истории, который разгорелся после двух авиакатастроф самолетов Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек.



Эксплуатация бестселлеров Boeing была приостановлена по всему миру с марта.

