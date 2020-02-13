https://news.day.az/world/1202358.html 1000 жертв коронавируса: как дезинфицируют Китай - ФОТОРЕПОРТАЖ
1000 жертв коронавируса: как дезинфицируют Китай - ФОТОРЕПОРТАЖ
Китайскому коронавирусу дали название COVID-19, об этом сообщил на выступлении в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. По его словам, предположительный срок создания вакцины от вируса - 18 месяцев, передает Reuters.
Глава ВОЗ призвал мировое сообщество объединить усилия в борьбе с коронавирусом, чтобы избежать его распространения. По последним данным, жертвами вируса стали 1018 человек, число зараженных составляет 42747 человек в Китае и 397 в других государствах.
Как на территории КНР дезинфицируют общественные места, чтобы задержать распространение эпидемии, - в фоторепортаже.
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