Издание Business Insider раскритиковало Соединенные Штаты за засилье белых миллиардеров. В США по состоянию на 2019 год насчитывалось 607 миллиардеров, только пятеро из них афроамериканцы. Информация содержится в рейтинге, который составляет журнал Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Business Insider отмечает, что стать миллиардером в принципе сложно, однако "еще сложнее сделать это, если ты чернокожий". "Ошеломляюще низкое число американских миллиардеров, которые считают себя потомками выходцев из Африки, подчеркивает растущую пропасть между экономическими возможностями, предоставляемыми чернокожим и белым американцам", - отмечает издание.

По состоянию на 2019 год американскими миллиардерами - потомками афроамериканцев являлись только инвестиционный банкир, бывший руководитель Goldman Sachs Роберт Смит, который открыл свою многомиллиардную компанию Vista Equity Partners, основатель компании World Wide Technology Дэвид Стюард, телеведущая Опра Уинфри, бывший баскетболист Майкл Джордан и рэпер Шон Картер, более известный как Jay-Z.

Business Insider отмечает, что с годами разрыв в материальном благополучии белых и чернокожих растет. По данным McKinsey, в 1992 году белая семья была на 100 тысяч долларов богаче (медианный показатель) чернокожей. К 2016 году разрыв увеличился до 152 тысяч долларов.

Издание отметило, что такая проблема наблюдается не только в США. В целом из 2153 человек, которых Forbes включил в список миллиардеров, только 13 являются чернокожими.