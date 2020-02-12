https://news.day.az/world/1202541.html Генсек НАТО примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Генсек НАТО примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в баварской столице 14-16 февраля.
Об этом говорится в заявлении североатлантического альянса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В рамках работы конференции 14 и 15 февраля генеральный секретарь и его заместитель Мирча Джоанэ проведут двусторонние встречи с рядом официальных лиц", - указывается в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре