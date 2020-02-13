В министерстве обороны Турции сообщили о нейтрализации 55 сирийских военнослужащих в Идлибе.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Согласно последней информации из различных источников, стало известно, что сегодня в регионе Идлиб были нейтрализованы 55 элементов сирийского режима", - говорится в заявлении министерства.

Напомним, что 10 февраля турецкая армия нанесла удары по 115 целям вооруженных сил Сирии после артобстрела наблюдательного пункта.

Согласно информации, в результате нанесенных ударов ликвидирован 101 военнослужащий сирийской армии.

Также уничтожены три танка, две артиллерийские минометные позиции и сбит один вертолет.

Напомним, что ранее пятеро турецких солдат погибли в результате удара сирийской правительственной армии по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе.