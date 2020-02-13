https://news.day.az/world/1202742.html Борис Джонсон уволил министра по делам Северной Ирландии
Борис Джонсон уволил министра по делам Северной Ирландии
Министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит стал первой жертвой перестановки должностных лиц в правительстве Великобритании после Brexit, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон уволил его всего через месяц после того, как тот добился согласования проекта соглашения о восстановлении правительства в Стормонте на основе принципа разделения полномочий, передает The Independent.
Смит поблагодарил премьер-министра и жителей Северной Ирландии, подтвердив свое увольнение в Твиттере.
Ожидается, что кадровые перестановки продолжатся в течение дня.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре