Турция осудила Сирию за принятие резолюции, осуждающей т.н. "геноцид армян". Об этом, как передает Trend, говорится в заявлении МИД Турции.

"Сегодняшняя резолюция парламента сирийского режима, которое признает события 1915 года так называемым "геноцидом", является поучительным примером. Это является показателем лицемерия режима, который годами совершал бойню в отношении своего народа, включая детей, вытеснял миллионы людей из своих домов и применял химическое оружие", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что гуманитарная драма, за которую несет ответственность сирийский режим, все еще продолжается, у границ Турции и Сирии происходит одна из самых серьезных катастроф в истории.