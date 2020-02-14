Прямо сейчас полиция Штутгарта разыскивает двоих вооруженных преступников, устроивших бойню прямо в центре города, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Силовики оцепили несколько улиц и проводят обыски у предполагаемых сообщников.

Один из нападавших задержан - остальные до сих пор на свободе. Несколько часов назад возле железнодорожной станции подозреваемые атаковали прохожих, один из них получил огнестрельные, второй - ножевые ранения. По словам очевидцев, перед этим неизвестные долго спорили с группой людей.

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