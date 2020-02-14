https://news.day.az/world/1202918.html В Штутгарте двое мужчин устроили бойню в центре города - ВИДЕО
В Штутгарте двое мужчин устроили бойню в центре города - ВИДЕО
Прямо сейчас полиция Штутгарта разыскивает двоих вооруженных преступников, устроивших бойню прямо в центре города, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Силовики оцепили несколько улиц и проводят обыски у предполагаемых сообщников.
Один из нападавших задержан - остальные до сих пор на свободе. Несколько часов назад возле железнодорожной станции подозреваемые атаковали прохожих, один из них получил огнестрельные, второй - ножевые ранения. По словам очевидцев, перед этим неизвестные долго спорили с группой людей.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре