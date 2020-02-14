В Одинцово доставщик еды помог поймать вооруженную банду и попал на видео. Видеозапись размещена на официальном сайте МВД.

На кадрах курьер звонит в дверь, а за его спиной стоят сотрудники правоохранительных органов. После звонка доставщика правоохранители ворвались в квартиру, где задержали мужчин. В их квартире нашли автомат, пистолеты с глушителями, кастеты, а также поддельное удостоверение.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемые разместили объявление в интернете об оптовой продаже строительных материалов по заниженным ценам, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Для имитации предпринимательской деятельности они арендовали на подставное лицо помещение в городском поселении Одинцово и использовали его как офис продаж. Спустя некоторое время на объявление откликнулся житель Истринского района. Мужчине в телефонном разговоре сообщили, что сделка будет заключена только по наличному расчету", - подчеркнула Волк.

По ее словам, бизнесмен приехал по указанному адресу, позже в это помещение ворвались трое неизвестных и угрожая оружием, забрали у него три миллиона рублей, после этого они скрылись. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 162 УК РФ ("Разбой").

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