10 февраля на электростанции, построенной на территории населённого пункта Амбиканагар (округ Северная Каннада, штат Карнатака, Индия), была зафиксирована техногенная катастрофа, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По сообщениям СМИ, руководство станции ранее пренебрегало мерами безопасности и попыталось замолчать происшествие, но появившийся в сети видеоролик с моментом аварии, испортил планы начальников.

Официальные лица сообщили, что взрыв, вызванный технической неисправностью, уничтожил несколько трансформаторов и другое оборудование.

Никто в результате происшествия не пострадал. Чиновники заявили, что проводится расследование, чтобы установить причину аварии.

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