Врачи столицы КНР в пятницу выписали из больницы молодую пару с годовалым сыном после успешного излечения от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Торжественная церемония выписки прошла в больнице "Юань" при Пекинском медицинском университете, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мои родители приезжали к нам на новогодние праздники. У них была двухчасовая пересадка в Ухане. Думаю, так мы и заразились", - рассказала 31-летняя мать по фамилии Ли.

Как сказал ее муж, вскоре после этого у ребенка повысилась температура. "Мы пришли в больницу, потому что сын начал температурить, решили сводить его на обследование. После анализов врачи сказали нам, что вся семья инфицирована", - сказал 29-летний супруг. Инфицирование коронавирусом у молодой четы и ребенка диагностировали 29 января. Для полного выздоровления им потребовалось чуть больше двух недель.

Как отметила женщина, во время пребывания на карантине врачи предоставляли им все необходимое.

"У меня болезнь прошла в легкой форме, симптомов не было, а у моего мужа был жар и кашель, но чего-то тяжелого не было, - рассказала она. - Эта болезнь не такая опасная, как о ней говорят. Людям не надо переживать слишком сильно. Если вы действительно заразились, то просто нужно как можно скорее обратиться в больницу. Вас точно вылечат".