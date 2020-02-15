Анкара выполняет все свои обязательства в рамках сочинского меморандума по идлибской зоне деэскалации в Сирии, заявил вице-президент Турции Фуат Октай, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба.

"Турция выполнила свои обязательства по Идлибу. Мы принимаем у себя 4 миллиона беженцев, и новую волну Турция принять будет не в силах. Но мы не сможем равнодушно смотреть на продолжающееся угнетение в соседней стране, и также не позволим создавать угрозу нашей национальной безопасности", - сказал Октай в субботу в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что в настоящий момент некоторые наблюдательные пункты турецкой армии в районе Идлиба находятся на территории, контроль над которой обеспечивают силы сирийской армии.