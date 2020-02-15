В Анкаре заявили о выполнении всех обязательств по Идлибу
Анкара выполняет все свои обязательства в рамках сочинского меморандума по идлибской зоне деэскалации в Сирии, заявил вице-президент Турции Фуат Октай, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости
"Турция выполнила свои обязательства по Идлибу. Мы принимаем у себя 4 миллиона беженцев, и новую волну Турция принять будет не в силах. Но мы не сможем равнодушно смотреть на продолжающееся угнетение в соседней стране, и также не позволим создавать угрозу нашей национальной безопасности", - сказал Октай в субботу в эфире телеканала NTV.
Он добавил, что в настоящий момент некоторые наблюдательные пункты турецкой армии в районе Идлиба находятся на территории, контроль над которой обеспечивают силы сирийской армии.
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