Китай продолжит укреплять стратегическую координацию с Россией и продвигать всеобъемлющее стратегическое партнерство, заявил глава МИД КНР Ван И, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Китай продолжит укреплять стратегическую координацию с Россией в соответствии со стратегическим руководством нашего лидера, мы будем продвигать наше всеобъемлющее стратегическое партнерство новой эры по координации по всем фронтам", - заявил Ван И в ходе конференции по безопасности в Мюнхене, трансляцию выступления вёл сайт мероприятия.

На качественно новый уровень двусторонние связи вышли в 2001 году, когда президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Цзян Цзэминь в Кремле подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие.