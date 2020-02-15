https://news.day.az/world/1203401.html Китай намерен усилить стратегическое сотрудничество с Россией
Китай намерен усилить стратегическое сотрудничество с Россией
Китай продолжит укреплять стратегическую координацию с Россией и продвигать всеобъемлющее стратегическое партнерство, заявил глава МИД КНР Ван И, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Китай продолжит укреплять стратегическую координацию с Россией в соответствии со стратегическим руководством нашего лидера, мы будем продвигать наше всеобъемлющее стратегическое партнерство новой эры по координации по всем фронтам", - заявил Ван И в ходе конференции по безопасности в Мюнхене, трансляцию выступления вёл сайт мероприятия.
На качественно новый уровень двусторонние связи вышли в 2001 году, когда президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Цзян Цзэминь в Кремле подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие.
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