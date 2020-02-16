В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 20 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".

Во Внуково отменено четыре рейса.

В свою очередь, в Домодедово задержано три рейса, а также отменено - четыре.

Кроме того, в Шереметьево задержано четыре рейса.

Данных о задержках в Жуковском не приводятся.

Причины отмены и задержек рейсов в настоящее время неизвестны.