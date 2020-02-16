https://news.day.az/world/1203475.html Почти 20 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах
Почти 20 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах
В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 20 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".
Во Внуково отменено четыре рейса.
В свою очередь, в Домодедово задержано три рейса, а также отменено - четыре.
Кроме того, в Шереметьево задержано четыре рейса.
Данных о задержках в Жуковском не приводятся.
Причины отмены и задержек рейсов в настоящее время неизвестны.
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